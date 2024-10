Figura conhecida do cenário político local, Sérgio Moraes (PL) foi confirmado como prefeito de Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, para o mandato entre 2025 e 2028. Moraes foi eleito com 47,13% dos votos, vencendo sua principal concorrente, a atual prefeita do município, Helena Hermany (PP), que fez 33,21%.