Frustrado com o resultado das eleições municipais, o PT prepara uma profunda reorganização visando ampliar a política de alianças para 2026. O primeiro passo em discussão é antecipar a troca do comando do partido nos Estados e no diretório nacional. No Rio Grande do Sul, o objetivo é manter a esquerda unida e atrair partidos de centro para a disputa pelo Palácio Piratini e ao Senado.