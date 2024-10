Pela primeira vez em sua história, o Partido Liberal (PL) foi a legenda que mais conquistou prefeituras entre os 103 municípios brasileiros com mais de 200 mil eleitores. Foram 16 cidades, sendo elas quatro capitais: Maceió (AL), Rio Branco (AC), Cuiabá (MT) e Aracaju (SE). As informações são do g1.