Dados do TSE Notícia

Eleições 2024: 17 dos 26 prefeitos eleitos nas capitais têm mais de R$ 1 milhão em patrimônio

Sandro Mabel (União), de Goiânia é o líder do ranking, com mais de R$ 313 milhões. Já Abilio Brunini, de Cuiabá, é o último da lista, com R$ 81 mil declarados

28/10/2024 - 07h05min