Adiló Didomenico (PSDB) foi reeleito matematicamente prefeito de Caxias do Sul para o período 2025-2028 às 18h07min. Foi o desfecho de uma tendência de crescimento iniciada no boletim de apuração para 15% das urnas apuradas, às 17h30min, quando Adiló tomou a dianteira do candidato Maurício Scalco (PL), que até ali sempre estivera na frente. Portanto, em 37 minutos, tudo se consumou e Adiló acabou reeleito.