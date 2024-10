Adiló vence a segunda eleição improvável em Caxias do Sul

No primeiro turno, a dúvida era se o prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico (PSDB), chegaria ao segundo turno. Chegou com uma vantagem apertada sobre Denise Pessôa (PT): foram apenas 2.853 votos a mais. Por ironia, foram votos de Denise que caíram no seu colo e que foram decisivos para a reeleição na disputa com Maurício Scalco (PL), candidato do deputado Maurício Marcon (Podemos) e do ex-presidente Jair Bolsonaro.