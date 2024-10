Enquanto os eleitores de 51 municípios brasileiros aguardam para eleger seus prefeitos no segundo turno, no domingo (27), os principais antagonistas da política nacional já planejam o próximo embate nas urnas. Em 2026, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o antecessor, Jair Bolsonaro, irão esgrimir forças não só na corrida pelo Palácio do Planalto, mas sobretudo na disputa pelas vagas no Senado.