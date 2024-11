Ana Maria Braga, 75 anos, mostrou mais um episódio de suas aventuras no Havaí durante o Mais Você desta terça-feira (26). A apresentadora contou que mergulhou com as tartarugas em Eletric Beach, ao lado do filho, Pedro Maffei, e da dubladora da personagem Moana, Any Gabrielly. Pedro comentou que a praia em Honolulu é um paraíso.