Nasce Serena, primeira filha de Luan Santana e Jade Magalhães

Luan Santana e Jade Magalhães celebraram o Natal à espera da filha. @luansantana Instagram / Reprodução

O cantor Luan Santana anunciou o nascimento da primeira filha com a influenciadora Jade Magalhães. Serena Magalhães Santana nasceu às 18h22min deste sábado (28), na capital paulista.

O sertanejo fez o anúncio pelas redes sociais:

Luan também cancelou um show que seria realizado neste sábado em Balneário Camboriú, litoral de Santa Catarina, para acompanhar o nascimento da filha, de acordo com informações do jornal O Globo. Para substituir o artista, a cantora Lauana Prado fará uma apresentação de mais de duas horas de duração no evento.

Em uma publicação de Natal, Jade Magalhães havia comemorado o começo de uma nova fase em sua vida, o que incluía a chegada da filha: "Para sempre guardado em nossos corações como o inicio da fase mais linda, repleta de sonhos realizados, com nossa boneca em breve, iluminando as nossas vidas", disse.

O casal

Luan e Jade, que se conheceram 2008, ficaram juntos por 12 anos e noivaram em 2019. No entanto, em 2020, cerca de um ano depois do pedido de casamento, anunciaram o fim do relacionamento.

A separação durou quatro anos. Em fevereiro deste ano, após muitas especulações nas redes sociais, eles confirmaram que reataram o relacionamento.