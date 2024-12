Mãe de atirador de Novo Hamburgo recebe alta dois meses depois do ataque que causou a morte de cinco pessoas

Cleris Teresinha Crippa, 70 anos, recebeu alta hospitalar neste sábado (28), 67 dias depois de ser baleada três vezes pelo filho. Ela é mãe do atirador Edson Fernando Crippa que manteve a própria família sob cárcere privado em Novo Hamburgo e foi morto pela polícia após o cerco ao imóvel.

Cleris, foi internada no Hospital de São Leopoldo, onde precisou passar por uma cirurgia no abdômen. Ela permaneceu na instituição até o dia 22 de novembro, quando foi transferida para a UTI do Hospital Regina, em Novo Hamburgo.