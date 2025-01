Thuram marca duas vezes para a Juventus, mas Fiorentina reage e assegura o empate no Italiano

O francês Khéphren Thuram bem que fez a sua parte ao balançar as redes duas vezes para a Juventus. No entanto, com um gol de Riccardo Sottil no final do segundo tempo, a Fiorentina reagiu e arrancou um empate de 2 a 2 neste domingo (29), em Turim, e assegurou a quinta colocação no Campeonato Italiano. Com 32 pontos, a equipe visitante tem a mesma pontuação que o rival, mas leva vantagem nos critérios de desempate.