Na mira do Grêmio, Eliasson deixou o time titular do AEK por "questões pessoais"

Eliasson, 29 anos, é o principal alvo do Grêmio para o ataque. Divulgação / AEK

Alvo do Grêmio, o atacante sueco Niclas Eliasson, 29 anos, deseja deixar o AEK Atenas, da Grécia, para atuar no futebol brasileiro e já comunicou isso ao clube grego. Esse é, inclusive, o principal trunfo tricolor na negociação. Após duas temporadas como titular absoluto, o atleta não foi escalado pelo técnico Matías Almeyda nos últimos jogos de 2024 por conta de "questões pessoais".

— Eu adoro o Eliasson como pessoa e como jogador, mas ele tem algumas questões pessoais para resolver — limitou-se a dizer Almeyda, em entrevista no início de dezembro.

Segundo a imprensa grega, o AEK sabe que o jogador deseja sair, mas não abrirá mão de um bom ressarcimento.

— Eliasson é o melhor ponta-direita do time e começou bem a temporada, mas ele quer ir embora e está discutindo isso com o clube. O AEK está aberto a uma transferência, mas quer receber um valor que julgue apropriado — disse a ZH o jornalista Gianni Chorianopoulos, do diário esportivo grego Sport Time.

Não é a primeira vez que o Grêmio manifesta interesse no jogador, que tem cidadania brasileira por conta da mãe baiana. No início de 2024, o Tricolor apresentou uma proposta ao AEK, que, à época, rejeitou a transferência. Na ocasião, o atacante admitiu publicamente a possibilidade de atuar no time gaúcho.

— Considerando a minha ligação com o Brasil, é tentador jogar lá em algum momento. Acompanho o futebol brasileiro, e não creio que tenha havido algum sueco que já tenha disputado o Campeonato Brasileiro. Os clubes lá avançaram grandes passos e estão investindo — disse o atleta, em maio, em entrevista ao jornal sueco Afton Bladet.

Eliasson atuou em vários clubes da Suécia, no Bristol City-ING, no Nimes-FRA e está no AEK desde 2022. Pelo clube grego, disputou 90 jogos, marcou nove gols e deu 22 assistências.

— É um ponta clássico muito rápido e realmente muito bom no um contra um. A sua principal característica é o drible, mas também tem bom passe, bons cruzamentos e consegue criar muitas chances para gols de cabeça. É ainda um jogador tático, que ajuda o lateral-direito quando o time é atacado — opina Chorianopoulos.

O Grêmio ofereceu ao AEK 500 mil euros (R$ 3,2 milhões) pelo empréstimo de um ano de Eliasson, com obrigação de compra estipulada em 3,5 milhões de euros (R$ 22,5 milhões) no caso do atingimento de metas esportivas. O Tricolor ainda aguarda uma resposta dos gregos.