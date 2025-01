Botafogo faz nova proposta por Bitello, ex-Grêmio, após recusa de clube russo

Meia de 24 anos atua na Europa desde 2023. X: @fcdynamo / Divulgação

O ex-gremista Bitello é sonho de consumo do Botafogo para a temporada de 2025. Segundo informações do ge.globo, o clube carioca fez nova investida pelo meia nesta quarta-feira (1º) após o Dínamo Moscou, atual time do jogador, recusar a primeira oferta, de 10 milhões de euros, cerca de R$ 64 milhões na cotação atual.

De acordo com o portal, o Botafogo já está apalavrado com o atleta e seus estafe. O próximo passo da direção carioca, considerado o mais difícil, é tentar a liberação do clube russo, que conta com o jogador de 24 anos para o restante da temporada.

Bitello tem contrato com o time de Moscou até meados de 2028. No entanto, ainda segundo informações do ge, o meia deseja há mais de um ano retornar ao Brasil por estar incomodado com o clima de guerra entre Rússia e Ucrânia.