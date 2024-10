Nobre, dedicado, tímido e participativo. É assim que o policial militar Francisco Ribeiro Oliveira, 36 anos, descreve o colega de profissão o soldado Rodrigo Weber Volz, 31 anos, uma das vítimas do tiroteio ocorrido entre a noite da terça-feira (22) e a madrugada de quarta (23), em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos.