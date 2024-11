As duras reclamações de Charles Leclerc pelo rádio após a quarta colocação no GP de Las Vegas, no domingo, não caíram bem na equipe Ferrari. O monegasco protestou depois de ser ultrapassado pelo companheiro Carlos Sainz, acusando-o de não cumprir regras da escuderia. O chefe da equipe, Fred Vasseur, promete uma conversa franca com seu irritado piloto para "esclarecimentos."