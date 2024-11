Conversas Cruzadas: Estado é laico? STF libera símbolos religiosos em órgãos públicos

No episódio do Conversas Cruzadas desta terça-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o promotor de Justiça e professor de Direito na PUCRS, mestre em Direito Constitucional e doutor em Teoria do Direito, Claudio Ari Mello, e o advogado e professor de Direito Religioso na Universidade Evangélica de Goiás, mestre e doutorando em Direito Político, Thiago Rafael Vieira, para debater a presença de símbolos religiosos em prédios governamentais.