Para desfazer a má impressão deixada nos integrantes do governo de Eduardo Leite em relação ao fato de ter ficado sabendo da visita do presidente Lula ao Estado, nesta quinta-feira (6), quando estava em trânsito para Brasília, o ministro da Reconstrução agiu rápido. Na manhã de hoje, Pimenta ligou para Leite e transmitiu o convite do presidente Lula para que retorne de carona no avião presidencial. Será uma oportunidade ímpar de o governador passar a limpo as demandas do Estado que ainda não foram atendidas.