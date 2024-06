Um dia antes da quarta visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva relacionada ao desastre climático, o governador Eduardo Leite viajou a Brasília para pedir novos aportes do governo federal ao Rio Grande do Sul. Em ofício entregue a Lula, Leite pede que a União aporte recursos ao caixa do Estado para compensar a queda na arrecadação e pague um benefício emergencial para evitar demissões.