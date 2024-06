O tênis bem-cuidado do presidente Lula vai pisar nesta quinta-feira (6) na poeira do que até a semana passada era barro na margem do Taquari varrida pela enchente de maio em Cruzeiro do Sul. Lula vai ao lugar que um dia foi a comunidade de Passo de Estrela e que no futuro será uma área verde, porque ali as moradias serão proibidas.