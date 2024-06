Na segunda reunião com a direção da Fraport em 24 horas, o ministro da Reconstrução, Paulo Pimenta, sugeriu à CEO da empresa, Andrea Pal, medidas que poderiam acelerar a retomada das operações antes de dezembro. Pimenta recebeu Andrea e o diretor de Infraestrutura da Fraport, Cássio Gonçalvez, no prédio da superintendência do Banco do Brasil em Porto Alegre, acompanhado do secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, e do líder do governo na Assembleia, Frederico Antunes.