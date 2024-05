Após duas enchentes em menos de 15 dias, moradores do Vale do Taquari tentam limpar as casas em meio a um cenário de destruição. GZH esteve em três cidades da região nesta terça-feira (14) — Lajeado, Arroio do Meio e Estrela — e nas três as ruas estavam tomadas de barro, ainda molhado em razão da água que recuou durante a madrugada.