O tempo seco e a baixa do Rio Taquari permitiram que moradores de Lajeado, no Vale do Taquari, retomassem o processo de limpeza das ruas e das casas. Na manhã desta terça-feira (14), o nível seguia acima da cota de inundação, que é de 19m, mas a água já recuou em diversas ruas do centro da cidade, incluindo pontos que já haviam sido limpos pela população na última semana e agora estão novamente tomadas pela lama.