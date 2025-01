Suspeito de ser autor do ataque em Nova Orleans agiu sozinho, diz FBI

O suspeito de ser autor do ataque com um veículo em Nova Orleans , que deixou pelo menos 15 mortos na quarta-feira (1º), aparentemente agiu sozinho, afirmou o FBI nesta quinta-feira (2).

Apoio ao Estado Islâmico

Cinco vídeos foram publicados na conta do Facebook do suposto agressor, na véspera do ataque de quarta-feira, nos quais ele explicava que inicialmente planejava atacar "a família e amigos", mas estava preocupado que as manchetes da imprensa não se concentrariam na "guerra entre crentes e não crentes", disse o responsável do FBI.