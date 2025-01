O Estado tem previsão de uma condição climatológica parecida com o Rio Grande do Sul . Esse período é caracterizado pela maior incidência de radiação sobre o Hemisfério Sul por conta da posição da Terra. Essa dinâmica favorece que ocorram períodos ensolarados mais longos durante o dia e para o aumento da temperatura.

Outro aspecto marcante do mês para a região é uma tendência mais úmida, que favorece um tempo mais chuvoso. Neste ano, ocorre uma frequência maior da passagem de frentes frias marítimas e uma concentração de massas de ar quente na Argentina , a qual se desloca para o Sul do Brasil.

Como ficam os termômetros?

O território catarinense terá predomínio de temperatura um pouco acima da média . Tradicionalmente, nessa época do ano, a maior parte do Estado, especialmente a área ao Leste, registra valores entre 29ºC e 31ºC.

— Quando a gente olha na expectativa, vamos ter uma variabilidade bem grande . Mas, de maneira geral, com temperaturas um pouco acima da média em boa parte do Estado catarinense, faixa Oeste, Central, boa parte da serra catarinense. Essas temperaturas devem ficar um pouco acima da média , em torno de 1ºC a 3ºC, por conta das muitas massas quentes que se deslocam da Argentina e da frequência de frentes frias — explica Guilherme Borges, meteorologista da Climatempo.

De acordo com o especialista, as frentes frias influenciam na elevação dos termômetros porque "empurram" o ar quente, o qual acaba chegando primeiro. Ou seja, aumentam a temperatura antes de passar. E, depois que se deslocam, o tempo tende a esfriar.

E a chuva?

Com relação à chuva, o meteorologista Guilherme Borges aponta que os índices pluviométricos devem estar dentro da normalidade no mês janeiro.

— A variabilidade costuma ficar entre 180 mm a 220 mm em boa parte do mês. Em algumas faixas chove um pouco mais. Quando a gente olha para a expectativa, há uma tendência de chuva dentro da normalidade em boa parte do Estado, nas regiões Oeste, Central e faixa Leste — elenca.

— Santa Catarina tem uma orografia (nuances do relevo) bem variada, que impacta na distribuição da chuva. Há algumas áreas que favorecem esse cenário de chuva um pouco acima da média, com 10 mm a 30 mm a mais.

É válido lembrar que, apesar de esperado, o La Niña não se concretizou até o momento, segundo a Climatempo, com base nos relatórios da Administração Nacional de Oceanos e Atmosfera (NOAA, na sigla em inglês), dos Estados Unidos. Para definição do fenômeno é preciso que as águas do Oceano Pacífico registrem, por três meses consecutivos, temperaturas abaixo de -0,5ºC. Atualmente, o que há é um viés de neutralidade com tendência de resfriamento do oceano.