A chuva retorna ao Rio Grande do Sul no final desta semana, com previsão de volumes preocupantes, acima de 100 milímetros. Conforme especialistas, os sistemas meteorológicos serão semelhantes aos que atuaram em maio, só que menos expressivos. A Sala de Situação do Estado garante que não são esperadas grandes cheias, mas há condições para alagamentos e aumento dos níveis de arroios e córregos menores.