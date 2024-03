Assim como outras tecnologias surgidas antes dela, a inteligência artificial veio para ficar, e seu uso repercute em praticamente todas as instâncias da vida. Se parlamentos de todo o mundo debatem formas de regulamentar essa nova realidade, a fim de promover o emprego ético dessa ferramenta, escolas têm elaborado projeto com esse mesmo objetivo, para evitar casos como o registrado na semana passada em uma escola particular de Porto Alegre, onde alunos do 9º ano do Fundamental geraram imagens falsas de nudez de suas colegas.