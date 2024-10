Evento para estudantes de escolas públicas, Crie o Impossível será realizado no dia 21 de novembro, no Estádio Beira-Rio

A realização do evento Crie o Impossível pelo Rio Grande do Sul foi confirmada pela ONG Embaixadores da Educação nesta sexta-feira (18), em coletiva de imprensa na Arena do Grêmio. Uma aula aberta será realizada em 21 de novembro, no Estádio Beira-Rio. O projeto vai contar com a mobilização do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, da Arena do Grêmio, do Sport Club Internacional e da Brio, em prol da reconstrução do ensino público após a enchente que atingiu severamente o Estado.