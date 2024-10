Além de tudo que envolve o Gre-Nal 443, os jogadores de Grêmio e Inter têm mais um estímulo para balançar as redes. Afinal, para cada gol marcado no clássico serão doados cem livros para o projeto Crie o Impossível, que busca reerguer as escolas do Rio Grande Sul afetadas na enchente de maio.