O Inter fez um acordo com a Procuradoria do STJD e obteve a liberação do atacante Ricardo Mathias, 18 anos, de uma suspensão de quatro jogos imposta pelo tribunal. Conforme apurado por Zero Hora, o Colorado pagará uma multa de R$ 45 mil e, com isso, o garoto está apto a atuar no Gre-Nal deste sábado (19), às 16h, no Beira-Rio.