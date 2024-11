O gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 será disponibilizado nos próximos dias. A decisão de antecipar a divulgação, que seria no dia 20 de novembro, foi anunciada em coletiva de imprensa realizada na noite deste domingo (10), com o responsável pelo Ministério da Educação (MEC), Camilo Santana, e o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Manuel Palácios.