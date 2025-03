"Sabemos a dificuldade que é jogar lá", afirma Thiago Carpini sobre o confronto com o Juventude

Thiago Carpini comandará mais uma vez o Vitória numa disputa de Série A. Victor Ferreira / EC Vitória/Divulgação

Na última entrevista coletiva antes do confronto com o Juventude neste sábado (29), o técnico do Vitória, Thiago Carpini, comentou a partida de estreia no Brasileirão 2025 contra seu ex-clube.

— Tentamos organizar o que a gente imaginou de melhor para a partida contra o Juventude, conhecendo bem o adversário. Sabemos a dificuldade que é jogar lá, mas a gente se coloca em uma boa condição para iniciar a temporada — avaliou o treinador.

Carpini comandou o Ju em 2023 em 32 partidas, com 17 vitórias. Ele assumiu o comando da equipe na vice-lanterna da Série B e conduziu o clube ao vice-campeonato da competição, conquistando o acesso à Série A.

No primeiro reencontro entre o treinador e o Verdão, pelo Brasileirão do ano passado, no Alfredo Jaconi, empate em 1 a 1. No returno, vitória baiana em Salvador, por 1 a 0.

No Juventude, a campanha de Carpini se destacou por ser uma das melhores como visitante. Algo que ele carrega consigo para o jogo deste sábado, além de admitir que precisa melhorar os números no Barradão.

— O desafio do Vitória é ter um aproveitamento melhor dentro de casa. Isso foi uma coisa que ano passado a gente observou e tem trabalhado muito para melhorar. Ano passado ficamos em 16º ou 17º dentro de casa, e fora somos a sétima melhor. Precisamos usar toda essa energia do Barradão, usar o apoio do torcedor para fazer valer mais o valor de ser mandante — avaliou o técnico que livrou a equipe baiana do rebaixamento no ano passado.

Carpini ainda confirmou que os atacantes Léo Pereira, ex-CRB, que já foi cogitado no Ju, e Erick, emprestado pelo São Paulo, serão relacionados para o duelo em Caxias do Sul. Já o atacante Matheusinho, ex-Caxias e destaque do time no Brasileirão 2024, é dúvida. O volante Pepê, ex-Grêmio, poderá ser escalado entre os 11 iniciais.