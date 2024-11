Campeão no acesso Notícia

Jaguarão Futsal volta a vencer AVF e conquista a Série Prata

Time do sul do Estado já havia conquistado o acesso à Série Ouro e agora celebra um título inédito no campeonato estadual organizado pela Federação Gaúcha de Futsal

24/11/2024 - 13h20min