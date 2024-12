Pais de alunos protestam contra troca de diretoria em escola municipal de Passo Fundo

Pais de alunos da rede municipal de Passo Fundo, no norte do Estado, protestaram contra a decisão de troca da diretoria da Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) Padre Pergentino Dal Magro. O grupo se reuniu em frente à instituição, no Loteamento Parque Farroupilha.

Na última eleição de diretores, em novembro, a escola foi uma de um total de oito instituições que não lançou candidatura de chapa, ou não inscreveu a chapa dentro do prazo. Neste caso, a legislação municipal permite que a Secretaria Municipal de Educação nomeie um servidor para ocupar o cargo pelos próximos três anos.

No caso da Escola Padre Pergentino Dal Magro, a prefeitura optou por colocar uma servidora de outra escola a preencher a vaga. A decisão não agradou à comunidade escolar, que preferia que Jocelaine Fátima dos Santos permanecesse no cargo.

Finalizando o segundo mandato, a atual diretora não pode mais concorrer por exceder o tempo permitido (máximo de dois mandatos).

Um documento, elaborado pela prefeitura para orientar a eleição de diretores escolares de 2024, afirma que caso não tenham interessados em concorrer ao pleito e não sendo possível a reeleição do atual representante, o caso pode ser devidamente avaliado pela comissão recursal para possível permanência do diretor.

A avaliação considera a ficha funcional, o parecer do corpo docente e dos funcionários da escola, bem como da Associação de Pais e Professores (APP). No caso da Escola Padre Pergentino Dal Magro, não houve interesse por parte dos professores em se candidatarem ao cargo. O apoio foi total à continuidade de Jocelaine pelas ações de melhorias na instituição nos últimos anos e a forma como trata os pais, professores e alunos do local.

— Minha trajetória pessoal e profissional está profundamente entrelaçada com esta escola. Aqui, ao lado das crianças, professoras e da comunidade, encontrei um sentido mais profundo para minha existência. Ao assumir a direção em um momento desafiador, trabalhamos juntos para transformar esta instituição. Ao longo de seis anos, construímos um ambiente mais humano e acolhedor, oferecendo educação de qualidade às crianças e suas famílias — afirma a diretora.

Secretaria diz que legislação permite troca

A reportagem entrou em contato com a prefeitura de Passo Fundo, para questionar sobre a situação das trocas das diretorias. O secretário da pasta da Educação, Adriano Canabarro, informou que a legislação permite a nomeação de professores efetivos da rede para assumirem a direção.

Neste ano, foram oito escolas que ficaram sem candidatos. Em seis casos a secretaria optou por não reconduzir a direção atual para seguir no cargo. Os motivos seriam a "renovação" e a "preparação de outros colegas para direções futuras".

— Algumas instituições da rede não tiveram candidatos inscritos no prazo estipulado. Nesses casos, a Secretaria pode nomear professores efetivos da rede para assumirem a direção. Foram oito escolas que não tiveram candidatos e, em seis delas, optamos por não reconduzir a direção atual. Não necessariamente por problemas técnicos, mas para renovação — resume o secretário.

Insegurança dos pais

Com cartazes que diziam "A APP da escola quer ser ouvida", "Queremos ter direito de escolha" e "Cadê a democracia?", pais e familiares dos alunos da Emei Padre Pergentino Dal Magro demonstraram descontentamento com a escolha da nova diretoria.

O pequeno Bryan de Almeida Valendorf, quatro anos, é aluno da instituição há dois. Segundo a mãe, Jocélia Mazuco de Almeida, após iniciar as atividades no local o menino teve uma evolução na fala e socialização com outros colegas, fruto do trabalho das professoras e da diretora Jocelaine.

— Cada conquista dele a diretora vibra junto. O amor que ela tem por ele e por todas as outras crianças é imenso. Eu e meu filho temos um carinho muito grande pela Jocelaine. Como vamos trocar isso por uma pessoa não conhecemos? — questiona.

Jussara dos Santos, avó do aluno Pedro Henrique Machado, de quatro anos, também estava presente na manifestação. Assim como o restante dos presentes, ela questionou o porquê da troca.