Após danos por temporal, aulas na Escola Guaracy Barroso Marinho voltam ao normal na segunda-feira

As aulas presenciais na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Guaracy Barroso Marinho, no bairro Zacchia , em Passo Fundo, devem voltar ao normal a partir de segunda-feira (9) .

Cerca de 700 alunos estudam no local. Depois do temporal, as atividades seguiram de maneira online e com distribuição de materiais impressos aos estudantes.