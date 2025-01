Saiba como e onde fazer a carteira de estudante em Passo Fundo

Documento pode ser retirado em um instituto de educação do município.

Estudantes de Passo Fundo , no norte gaúcho, já podem emitir a carteirinha da União Passofundense de Estudantes (UPE) de 2025. O documento é válido em todo o território nacional.

O processo de confecção da carteirinha é eletrônico e pode ser realizado através do site da UPE. O estudante pode optar por fazer a Carteira de Identificação Estudantil (CIE) somente no formato digital, no valor de R$ 35, ou na versão física, por R$ 45. Este último também acompanha a versão digital.