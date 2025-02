Falta de professores atrasa o início do ano letivo em algumas turmas das escolas estaduais de Passo Fundo

Na Escola Cel. Gervásio Annes, faltam professores de matemática e ciências, além de orientador, monitores e servente. Reprodução RBS TV / Divulgação

Oito dias depois do início do ano letivo na rede estadual, algumas escolas seguem tentando ajustar o quadro de funcionários. Em Passo Fundo, no norte do RS, pais relatam a falta de professores em diferentes locais.

Um exemplo é a Escola Estadual de Ensino Fundamental Cel. Gervásio Lucas Annes, no bairro Petrópolis. Na escola com cerca de 600 alunos faltam professores de matemática e ciências, além de orientador, monitores e servente.

O problema se repete na Escola Estadual Profª Lucille Fragoso de Albuquerque, no bairro Vera Cruz. O colégio com cerca de 400 alunos e precisa principalmente de professores para as disciplinas de matemática e ciências. Em alguns dias dessa semana, turmas do sexto e nono anos precisaram ser dispensados mais cedo.

Já para alunos dos 1º e 2º anos do ensino fundamental, as aulas ainda nem começaram pela falta de professores. A técnica de enfermagem Kali Janaina dos Santos é mãe de um menino de 6 anos matriculado na segunda série e se diz preocupada com a falta de previsão para solucionar o quadro.

— A gente está esperando uma resposta da 7ª CRE para que mande logo uma professora pra turma do Kalleb e para as demais turmas que precisam também. Isso é muito importante; depois chega no final do ano e precisa recuperar correndo, aí não aprendem direito. A gente precisa da escola: eles precisam aprender e a gente tem que trabalhar — disse Kali, que é mãe de Kalleb, 6 anos.

O que dizem o Cpers e a 7ª CRE

O 7º Núcleo do Cpers Sindicato informou que levanta informações com as 39 escolas estaduais de Passo Fundo sobre o déficit de profissionais. O sindicato ainda diz que a principal demanda é nas disciplinas de matemática e ciências e destaca outras preocupações neste início de ano letivo.

— Na questão das equipes diretivas, temos falta de vice-diretores, de coordenação pedagógica e orientação educacional. A situação fica mais grave quando a CRE impõe que as direções substituam a falta de professor. Temos tentado dialogar com a Coordenadoria Regional de Educação (CRE) sobre esses casos, mas não tem sido uma receptividade muito boa. Vamos continuar fazendo o trabalho do sindicato, que é denunciar e cobrar do Estado as melhorias — disse o conselheiro estadual do Cpers em Passo Fundo, Orlando Marcelino.

A 7ª CRE não informou quantos professores estão faltando nas escolas, apenas que que seria um número baixo e que os profissionais já estão sendo contratados.

Leia a nota da 7ª CRE na íntegra

"Na EEEF Cel. Gervásio Lucas Annes, os professores para alguns períodos no Ensino Fundamental - Anos Finais, estão em fase de contratação. Os estudantes seguem sendo atendidos por outros professores e equipe diretiva, até a chegada dos novos professores.

Na EEEM Profª Lucille Fragoso de Albuquerque, 2 professores (1º e 2º anos do Ensino Fundamental) estão em fase de contratação. Tomamos conhecimento agora que haviam dispensado os alunos, mesmo havendo profissionais da equipe diretiva para atendê-los até a chegada dos novos professores.