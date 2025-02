Escola fica alagada depois de furto de torneiras em Passo Fundo

Parte do Instituto Estadual Cardeal Arcoverde , do bairro Petrópolis, ficou alagado depois que vândalos invadiram o local e furtaram torneiras dos banheiros na madrugada desta quarta-feira (26). Ao todo, foram levadas oito válvulas dos sanitários feminino, masculino e dos professores.

A situação foi identificada por volta das 2h, quando a equipe de vigilância foi acionada pelo alarme. Ao chegar no local, a equipe diretiva encontrou parte da escola inundada: as quatro caixas d'água estavam sendo esvaziadas através das pias que tiveram as torneiras removidas.