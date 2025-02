Cerca de 20% de Passo Fundo segue sem água após religamento do sistema

Estação de Tratamento de Água (ETA) 3 está em pleno funcionamento, conforme a Corsan. Corsan/Aegea / Divulgação

Mesmo com o retorno do funcionamento da Estação de Tratamento de Água (ETA) 3, cerca de 20% da população de Passo Fundo, no norte do Estado, segue desabastecida nesta terça-feira (25).

Conforme a Corsan/Aegea, parte do município enfrenta interrupção do abastecimento em decorrência de rompimentos de uma adutora ocorridos no domingo (23) e na segunda-feira (24). Ainda segundo a empresa, o serviço deve ser estabelecido ao longo do dia.

Quatro dias sem água

Desde a última sexta-feira (21), moradores de diversas regiões da cidade enfrentam interrupções no abastecimento de água. Mais de 20 funcionários da Corsan/Aegea trabalharam entre domingo (23) e segunda-feira (24) no local onde uma adutora rompeu duas vezes, às margens da Perimetral Leste, que liga a RS-324 à BR-285.

Inicialmente, a previsão era de que o serviço fosse normalizado até o fim da noite de domingo. Porém, após o conserto do primeiro rompimento, um novo ponto da adutora se rompeu durante a religação do sistema, na madrugada de segunda.

O local do vazamento é de difícil acesso e exigiu a abertura de 400 metros de estrada para que as máquinas pudessem chegar ao ponto. No começo da tarde, o novo rompimento foi consertado e, desde então, a água começou a voltar gradativamente em alguns pontos de Passo Fundo, tais como:

Valinhos

José Alexandre Zachia

Vila Jeronimo Coelho

Vila Luiza

Vila Lucas Araújo

São Cristóvão

Vila Planaltina

Santa Maria

São Luiz Gonzaga

Lot. Parque Farroupilha

Petrópolis (parte baixa)

Centro

Roselândia

Boqueirão

As partes altas destes bairros podem sofrer instabilidade, enquanto outras regiões seguem totalmente sem água.

Capacidade máxima

Conforme o coordenador de operações da Corsan em Passo Fundo, Henrique Mendes, a manutenção na tubulação de água bruta da Captação da Brigada Militar foi finalizada no começo da tarde de segunda-feira com todo o cuidado necessário para que um novo rompimento fosse evitado.

Desde então, o sistema foi religado e está na capacidade máxima de produção.

— Estamos com as três estações de tratamento de água trabalhando na sua capacidade máxima. Diversos bairros já foram abastecidos ao longo da noite, porém, em torno de 20% do município ainda está em recuperação. A expectativa é que, ao longo do dia, a gente consiga restabelecer o abastecimento total — declarou.

Mesmo se houver o restabelecimento, Mendes ressalta que caminhões-pipa seguirão em Passo Fundo durante toda a terça-feira.