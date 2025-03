Taxa de desemprego fica em 6,8% no trimestre terminado em fevereiro

Número indica alta com relação ao trimestre anterior.

A taxa de desocupação no Brasil ficou em 6,8% no trimestre encerrado em fevereiro, conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgados nesta sexta-feira (28), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Número indica alta com relação ao trimestre anterior.