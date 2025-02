Falta de água atinge cerca de 10 bairros de Passo Fundo há mais de três dias; veja a previsão de retorno

Desde sexta-feira (21), moradores de Passo Fundo, no norte gaúcho, enfrentam interrupções no abastecimento de água devido a rompimentos em uma adutora da Corsan/Aegea. Mais de 20 funcionários da empresa trabalham desde domingo (23) no local do vazamento, às margens da Perimetral Leste, que liga a RS-324 à BR-285.

A situação, que já era crítica, se agravou após um novo rompimento na tubulação nesta segunda-feira (24), o que atrasou o retorno do abastecimento. Inicialmente a previsão era que o serviço fosse normalizado até o fim da noite de domingo. No entanto, após o conserto do primeiro rompimento, um novo ponto da adutora se rompeu durante a religação do sistema.

O local do vazamento é de difícil acesso e exige a abertura de 400 metros de estrada para que as máquinas possam chegar ao ponto, que fica perto da Barragem da Fazenda da Brigada Militar.

De acordo com a Corsan, cerca de 7 mil residências foram afetadas e 10 bairros seguem sem água nas regiões da Vila Mattos, São Cristóvão, Petrópolis, Leonardo Ilha e Parque Farroupilha.

Nesta segunda-feira, a empresa mobilizou 14 caminhões-pipa para atender a população, com apoio de municípios como Bento Gonçalves, Farroupilha e Soledade. Escolas, postos de saúde e o presídio estão sendo priorizados no abastecimento emergencial.

— A solicitação dos caminhões pode ser feita pelos líderes de bairros, que avisam a Corsan em um grupo com o assistente social. Mesmo que volte a água após o meio-dia, os caminhões ficarão ajudando. Não vamos parar enquanto não tiver o reestabelecimento total do sistema — disse Henrique Mendes, coordenador de operações da Corsan.

Onde estão os caminhões-pipa

Desde sábado (22), caminhões-pipa abastecem bairros com menor vazão d'água. Robson Almeida de Souza / Divulgação

Saiba onde circularão os caminhões-pipa nesta segunda-feira (24). Veículos estacionarão nos seguintes pontos de referência:

Santo Antonio da Pedreira : Escola Romana Gobbi (Rua Roberto da Silveira, 130)

: Escola Romana Gobbi (Rua Roberto da Silveira, 130) ️ Maggi : Mercado Mazzero

: Mercado Mazzero São Luiz Gonzaga : Rua Araxá, 161

: Rua Araxá, 161 Parque Farroupilha : Rua São Mateus

: Rua São Mateus São José (local ainda não definido)

(local ainda não definido) Canaã : Rua Temo Ilha esquina com Chaves Ortiz

: Rua Temo Ilha esquina com Chaves Ortiz Leonardo Ilha (local ainda não definido)

(local ainda não definido) São Cristóvão 2 : Rua Celeste Formigueri, 217 (próximo a UBS São Cristóvão 2)

: Rua Celeste Formigueri, 217 (próximo a UBS São Cristóvão 2) Lucas Araújo : Rua Aspirante Jenner, 1617

: Rua Aspirante Jenner, 1617 Santa Rita : Rua José Pinto Demanam, 216

: Rua José Pinto Demanam, 216 Planaltina : Rua Prof. Margarida Karkof, 342 (Cras 3)

: Rua Prof. Margarida Karkof, 342 (Cras 3) Ricci: Rua Eduardo Kurtz (próximo a loja Guapos em direção a Rua Camilo Ribeiro)

Água deve retornar gradativamente depois do meio-dia, diz Corsan

Conforme a gerente de serviços da Corsan, Beatriz Souza, o rompimento identificado no domingo (23) foi reparado por volta das 4h desta segunda-feira. No entanto, ao religar o sistema, a adutora se deslocou do ponto de ancoragem, causando um novo rompimento.

— Estamos trabalhando para concluir o reparo até o meio-dia, mas depende do acesso das máquinas ao local, que é bastante complexo — afirmou.

Mendes detalhou que o rompimento ocorreu em uma adutora de grande diâmetro que abastece a Estação de Tratamento de Água (ETA) 3. Ele estimou que aproximadamente 30% da população de Passo Fundo foi afetada.

— A previsão é de que o sistema seja restabelecido de forma gradativa ao longo do dia nas regiões atingidas. Mas, para isso, precisamos antes realizar esse reparo — disse Mendes.

Prefeitura abre processo administrativo contra a Corsan

A prefeitura de Passo Fundo, por meio do Procon, abriu um processo administrativo contra a Corsan devido às reclamações de cobranças abusivas e interrupções no fornecimento de água.

— A falta de água e as cobranças indevidas afetam diretamente a qualidade de vida da nossa população. É imprescindível que a Corsan apresente respostas concretas e resolva esses problemas com urgência — disse o prefeito Pedro Almeida.

Almeida também ressaltou que a prefeitura mobiliza esforços para apoiar a Corsan no reparo da adutora e garantir o abastecimento emergencial, especialmente em escolas e unidades de saúde.