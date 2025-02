Atitus Educação faz convenção pré-volta às aulas e firma ecossistema de entidades parceiras

Pela manhã, colaboradores acompanharam a palestra de João Vianney sobre o futuro do ensino superior brasileiro. Cintia Furlani / Agencia RBS

A instituição de ensino superior Atitus Educação reuniu cerca de 500 professores e funcionários em Passo Fundo nesta quarta-feira (20) em convenção de alinhamento antes da volta às aulas, na segunda (24).

Ao longo da manhã, os colaboradores acompanharam palestras sobre estratégias da Atitus para 2025 e também sobre o futuro do ensino superior no Brasil com o palestrante João Vianney, da Hoper Educação. A programação segue até o fim da tarde no Gran Palazzo.

Além da organização para o ano, a convenção serviu para consolidar o ecossistema Atitus com cinco entidades parceiras. São elas:

Cnex (formação de líderes)

(formação de líderes) Startup Academy (cursos EaD)

(cursos EaD) Technnova (engenharia e inovação)

(engenharia e inovação) Semente (impulsionamento de startups)

(impulsionamento de startups) Gov.up (implementação de projetos inovadores para prefeituras)

Segundo o CEO, Eduardo Capellari, 2025 será o ano de integração do ecossistema para que as organizações sigam um trabalho comum, mesmo com sócios diferentes. O objetivo é aproveitar oportunidades em conjunto, disse ele.

A Atitus Educação tem cerca de 6 mil estudantes de graduação nos campi de Passo Fundo e Porto Alegre, além de 250 nos cursos de pós-graduação stricto sensu. Segundo Capellari, a instituição está em "experimentação permanente":

— Não adianta repetir as fórmulas dos anos 1990 ou 2000 com um perfil de público que vem com outras expectativas e consome tudo na palma da mão. Temos que aperfeiçoar nossas metodologias, o ambiente virtual de aprendizagem e a própria metodologia das aulas presenciais. A convenção vem nesse sentido: vamos trabalhar mais firme no próximo período, inclusive para assumir a liderança em matrículas (nos cursos) presenciais nos próximos dois a três anos — disse.

Novidades em 2025

"Atitus Educação está em experimentação permanente", disse o CEO da instituição, Eduardo Capellari (D). Cintia Furlani / Agencia RBS

Em agosto, a Escola de Direito lança seu novo posicionamento: assim como aconteceu com a Escola de Agronegócio, vai definir pilares estratégicos e específicos de atuação e, a partir disso, estabelecer relações com empresas e instituições com visões semelhantes.

O mesmo movimento deve ser adotado em seguida pela Escola Politécnica, durante a Mercopar, em outubro, e Escola de Saúde, ainda sem data definida.

Além disso, a Atitus teve 10 cursos à distância autorizados pelo Ministério da Educação e já começa as aulas do primeiro em 2025: tecnólogo em gestão de negócios e inovação. Ao todo, o curso já possui 140 alunos matriculados.

As aulas acontecem no Startup Academy e, quando alcançar a meta de 600 alunos e a estabilidade completa do sistema, a instituição passará a oferecer os demais cursos. Todos são voltados para profissionais interessados em trabalhar na "nova economia".