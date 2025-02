Escola Pública de Trânsito é inaugurada em Passo Fundo

Foi inaugurada na manhã desta quinta-feira (20) a Escola Pública de Trânsito , um espaço dedicado à formação de crianças dentro do conceito de Cidade Educadora, em Passo Fundo , no norte gaúcho.

A nova instituição, batizada como Escola Pública de Trânsito Eloy Fiebig, está situada na Rua Artur Canfield, esquina com a Rua Bernardino Bento, no Parque Alvi-Verde, Praça João Airton Bocalon dos Santos. O espaço conta com uma pista prática, ruas simuladas, faixas de segurança, semáforos e carrinhos, proporcionando às crianças uma experiência lúdica e educativa sobre as normas e a importância de um trânsito seguro.