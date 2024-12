Após semana de reparos, Escola Guaracy Barroso Marinho retoma aulas presenciais em Passo Fundo

Os 700 alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Guaracy Barroso Marinho , no bairro Zacchia, puderam retornar às aulas presenciais nesta segunda-feira (9).

Conforme a coordenadora pedagógica do Ensino Fundamental, Jamile Drago Amaro, todas as atividades já foram normalizadas. As telhas foram substituídas e o local reorganizado.