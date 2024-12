Alunos da Faculdade IDEAU levam projeto Natal Solidário para ONG SOS do Bem 

Ação aconteceu na primeira semana de dezembro, em Passo Fundo. Faculdade IDEAU / Divulgação

Mais do que o desejo de reunir família e amigos para as festas, o fim de ano inspira solidariedade. O espírito natalino em lares, empresas e instituições resulta em ações sociais importantes para que todas as pessoas tenham a oportunidade de desfrutar desse tempo de celebração.

No Sul, a Faculdade IDEAU trabalha o senso de responsabilidade com o próximo durante toda a jornada de formação dentro dos cursos. Um dos reflexos naturais desse comprometimento é o projeto Natal Solidário, encabeçado por alunos da Faculdade IDEAU de Passo Fundo.

Em entrevista, a coordenadora dos cursos de Administração e Ciências Contábeis da Faculdade IDEAU de Passo Fundo, Naira Elizabete Barbacovi, comenta sobre a iniciativa.

Como surgiu a ideia da ação solidária?

A iniciativa para o Natal Solidário partiu de um projeto idealizado pelos próprios estudantes dos cursos de Administração e Ciências Contábeis da Faculdade IDEAU de Passo Fundo. Eles atuaram para mobilizar diversas outras turmas da instituição e empresas parceiras para arrecadar guloseimas e valores em dinheiro.

Como o Natal Solidário se desenvolveu?

O trabalho em equipe e o envolvimento comunitário marcaram o sucesso da campanha. Além dos produtos e do montante arrecadado, um dos alunos ofereceu 80 copos personalizados com os logos de sua empresa, da IDEAU e da entidade beneficiada. O resultado foi a elaboração de 80 cestas de doces, que foram entregues para meninos e meninas da ONG SOS do Bem, uma instituição que desempenha papel fundamental no apoio à comunidade local. O sorriso no rosto das crianças reforçou a importância de ações solidárias como essa, que conectam aprendizado acadêmico à cidadania.

Por que é importante que instituições de ensino como a IDEAU mobilizem e oportunizem ações solidárias como esta?

Para desenvolver no acadêmico o sentimento de pertencimento e responsabilidade com o próximo, acreditamos que as ações sociais que conectem a teoria com a prática estimulam e tornam a aprendizagem mais significativa. Isso faz com que o futuro profissional promova, por si só, iniciativas e projetos que busquem a construção de uma sociedade mais justa, com desenvolvimento econômico, social e ambiental.

Qual é o impacto desse tipo de ação na formação de futuros profissionais?