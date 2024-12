Pesquisa de Cartórios de Protesto do RS mostra que quase metade dos entrevistados está com contas em atraso

Uma pesquisa realizada pelo Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil (IEPTB/RS) entre os dias 4 e 19 de novembro de 2024 revelou que 45% dos entrevistados possuem ao menos uma dívida em atraso com valores entre R$ 1.000 e R$ 3.500.

Foram entrevistadas 700 pessoas em sete cidades do Rio Grande do Sul: Caxias do Sul, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Santa Maria e Uruguaiana.