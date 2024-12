Inadimplência dos gaúchos mantém sequência de altas; veja as cidades com mais devedores

Apesar de ter a terceira menor inadimplência do país - a média nacional fica em 45,12%, liderada pelos 61,10% do Amapá -, o Rio Grande do Sul tem 3,486 milhões de pessoas com "nome sujo". Elas estão devendo R$ 19,482 bilhões, o que dá um média de R$ 5.587 por consumidor, especialmente com bancos e financeiras. A taxa de juro em elevação deixa o cenário mais complicado para que os consumidores coloquem as contas em dia.