Como os porto-alegrenses dividem (ou não) as despesas da casa

Nas finanças da casa, não tem receita igual para todos. Cada família adapta à sua realidade, desde que, claro, não se gaste mais do que ganha e que se tenha transparência no que foi acordado. Dou essa resposta quando me perguntam como uma família deve dividir as despesas. Pode ser só um a pagá-las? Até pode, desde que esteja bem para todos, especialmente para quem ficou com esta responsabilidade. A divisão dos gastos deve ser igual para todos ou proporcional à renda? Depende também do que será justo do ponto de vista da própria família.