Ex de Kanye West, Amber Rose expõe por que o rapper controla o que as namoradas vestem; entenda

Amber Rose namorou Kanye West de 2008 a 2010. Instagram / Angela Weiss / Reprodução / AFP

A modelo norte-americana Amber Rose, 41 anos, comentou o relacionamento conturbado que teve com Kanye West, 47 anos. Em entrevista, ela afirmou que o rapper exerce controle sobre o guarda-roupa das mulheres com quem se relaciona.

Entre elas, estão a ex-esposa, Kim Kardashian, e a atual parceira, Bianca Censori — que recentemente chamou a atenção ao usar um vestido transparente no Grammy 2024.

Amber namorou West entre 2008 e 2010 e explicou a suposta motivação por trás do controle dos visuais.

— Kanye, com certeza, está vestindo (Bianca) assim. Ele fez o mesmo comigo e com a Kim. É só quem ele é. Ele quer que outros homens desejem sua mulher, é disso que ele gosta. Ele quer que seus amigos queiram ir para a cama com ela, que ela seja a mais desejada da sala — afirmou ao podcast Club Shay Shay.

Influência do rapper

Durante a entrevista, o apresentador Shannon Sharpe questionou se Amber também se vestia dessa forma apenas para agradá-lo. A modelo admitiu que cedeu à influência do cantor.

— Eu era jovem. Ele me comprava roupas caras e eu achava bonito. Mas, se você olhar fotos antigas minhas sozinha, eu estava sempre com as roupas dele: jeans largos, camiseta, jaqueta grande — revelou.

Amber relembrou ainda um episódio marcante durante uma viagem à Europa, quando usou um vestido transparente a pedido do rapper.

— Eu chorei. Discuti com ele e disse: "Eu não quero usar essa merd*, eu não quero isso". E ele me dizia: "Você não entende, é moda, eu sou um gênio". Eu acabei cedendo, mas fui detonada na internet — lamentou.

Polêmica no Grammy

Atual esposa de Kanye West, Bianca Censori usou um vestido transparente no Grammy. Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP /Arte GZH

Durante o tapete vermelho do Grammy 2025, em 2 de fevereiro, Kanye West (Ye) e a esposa, Bianca Censori, 30, chamaram atenção. Ela usava um vestido curto e totalmente transparente. O traje estava coberto por um casaco de pelos, que ela vestiu antes e imediatamente após as fotos. O look foi alvo de críticas nas redes sociais.

Após o evento, o rapper usou as redes sociais para celebrar a repercussão do vestido de Bianca. Ele destacou que o nome dela foi o mais pesquisado no Google, superando até os vencedores das principais categorias.

Nas semanas seguintes, West afirmou ser nazista, criticou judeus e pediu pela liberdade de P. Diddy. A série de publicações levou à demissão do rapper da agência de talentos 33 & West. A decisão foi comunicada pelo sócio da empresa, Daniel McCartney.

"A partir de agora, não estou mais representando YE (F/K/A Kanye West) devido aos seus comentários prejudiciais e odiosos que nem eu, nem a 33 & West podemos aceitar", escreveu o empresário em nota publicada nos stories.

A espiral de polêmicas pode ter afetado o casamento: Kanye West e Bianca Censori terminaram o relacionamento, informou o jornal britânico Daily Mail. Um representante deles negou que haviam se separado.