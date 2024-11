Belo é o queridinho do momento na TV Globo. Após participar da temporada do ano passado da Dança dos Famosos, o cantor engatou uma série de projetos na emissora. Estreou na atuação com papéis nas séries Veronika e Arcanjo Renegado, do Globoplay, e agora encara o desafio de ser jurado do The Masked Singer, programa da grade de domingo da emissora.