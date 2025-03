Fernanda Lima fala sobre casamento com Rodrigo Hilbert: "Não sou ciumenta"

Aos 47 anos, a modelo e apresentadora gaúcha Fernanda Lima abriu o jogo sobre o casamento com Rodrigo Hilbert, 44. Ela comentou como lida com os elogios e assédios que o marido recebe de outras mulheres.

No bate-papo com Marcelo Tas no programa Provoca, da TV Cultura, Fernanda garantiu que não sente ciúmes.